Пушилин заявил о готовности инфраструктуры для ж/д поездок Донецк —Москва

«Вся инфраструктура уже для этого готова. Мы сейчас действительно с ожиданием того, когда такая полноценная возможность у нас получится — отправиться из Донецка в Москву, из Донецка в Санкт-Петербург. Мы действительно готовимся к этому, но исходить будем из того, как будут обеспечены меры безопасности. Поэтому здесь, как только наши силовые ведомства дадут отмашку, такое транспортное сообщение для жителей республики будет обеспечено», — сказал Пушилин.