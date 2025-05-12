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Пушилин заявил о готовности инфраструктуры для ж/д поездок Донецк —Москва

Пушилин: инфраструктура для ж/д поездок из Донецка в Москву и Петербург готова.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Вся необходимая инфраструктура для путешествий на поезде из Донецка в Москву и Санкт-Петербург готова, но исходить в запуске этих направлений власти Донецкой Народной Республики планируют из ситуации с обеспечением мер безопасности, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Вся инфраструктура уже для этого готова. Мы сейчас действительно с ожиданием того, когда такая полноценная возможность у нас получится — отправиться из Донецка в Москву, из Донецка в Санкт-Петербург. Мы действительно готовимся к этому, но исходить будем из того, как будут обеспечены меры безопасности. Поэтому здесь, как только наши силовые ведомства дадут отмашку, такое транспортное сообщение для жителей республики будет обеспечено», — сказал Пушилин.

Он напомнил, что в настоящий момент удалось уже включить в работу железнодорожный вокзал Донецка.

«Для нас это важно, потому что ранее из Макеевки могли отправляться даже наши электропоезда в сторону Ростовской области. Сейчас уже задействован и Донецк», — уточнил глава ДНР.