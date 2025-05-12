В Омске недострой могут превратить в офис банка

Знаменитый омский недострой у метромоста выставлен на аукцион за 350 миллионов рублей. Объект сейчас завершен на 31% и считается потенциально достаточно привлекательным для покупателя. Согласно данным сайта «Российского аукционного дома», торги по зданию запланированы на 30 мая.
Среди преимущество здания указано местоположение и развитая транспортная инфраструктура. Первоначальная цена лота составляет 350 миллионов рублей.
«Учитывая расположение и характеристики объекта, мы видим большой интерес со стороны потенциальных инвесторов, рассматривающих возможность перепрофилирования здания», — пояснили представители «Российского аукционного дома».
Если найдется инвестор, возможно, здание вернется в статус потенциальных гостиниц Омска.
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