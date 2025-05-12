Челябинцам предлагают отказаться от автомобилей

Также в Челябинске через несколько дней состоится IV Открытый форум по вопросам экологии и сохранению водных объектов. Представители науки, общественности, власти соберутся на площадке Южно-Уральского государственного университета, чтобы обсудить самые злободневные вопросы. Здесь пройдет более десяти круглых столов по таким направлениям, как вода, воздух, особо охраняемые природные территории, экологическое просвещение. Интересно, что изначально форум назывался водным, но мере его «взросления» программа мероприятия стала расширяться.