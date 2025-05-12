Челябинцам предлагают отказаться от автомобилей

В прошлом году участники акции прошли почти 500 млн километров, предотвратив 105 тысяч тонн выбросов. Челябинцы прошагали более 14 млн километров, предотвратив 3 тысячи тонн выбросов и сэкономив 1 млн литров топлива. В этом году Челябинск, как лидер этого проекта, даст старт акции.
Торжественный старт состоится на этой неделе на стадионе имени Елены Елесиной, те, кто не сможет присоединиться в формате офлайн, смогут посмотреть трансляцию.
Также в Челябинске через несколько дней состоится IV Открытый форум по вопросам экологии и сохранению водных объектов. Представители науки, общественности, власти соберутся на площадке Южно-Уральского государственного университета, чтобы обсудить самые злободневные вопросы. Здесь пройдет более десяти круглых столов по таким направлениям, как вода, воздух, особо охраняемые природные территории, экологическое просвещение. Интересно, что изначально форум назывался водным, но мере его «взросления» программа мероприятия стала расширяться.
Ранее мы писали о том, что экологи посоветовали южноуральцам беречь птиц и не трогать птенцов, которые по разным причинам могут выпасть из гнезда.