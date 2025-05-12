Садоводов предупреждают о ночных заморозках в Челябинской области

«Ночью и утром 13 мая в отдельных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы — до минус 2 градусов», — говорится в сообщении дежурного специалиста регионального ЦГМС.
Рекомендуется при необходимости принять меры по защите растений, в частности обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.
Понижение температуры воздуха до отрицательных значений может привести к увеличению числа пожаров в частном секторе из-за использования печного отопления и обогревателей.
В МЧС в связи с этим настоятельно рекомендуют не эксплуатировать печи при наличии прогаров и повреждений, не использовать нестандартные самодельные электронагревательные приборы и удлинители для их питания, не оставлять их без присмотра.