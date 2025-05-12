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Садоводов предупреждают о ночных заморозках в Челябинской области

Синоптики предупреждают садоводов о ночных заморозках в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +14° 0 м/с 88% 765 мм рт. ст. +17°
Источник: Freepik

«Ночью и утром 13 мая в отдельных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы — до минус 2 градусов», — говорится в сообщении дежурного специалиста регионального ЦГМС.

Рекомендуется при необходимости принять меры по защите растений, в частности обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.

Понижение температуры воздуха до отрицательных значений может привести к увеличению числа пожаров в частном секторе из-за использования печного отопления и обогревателей.

В МЧС в связи с этим настоятельно рекомендуют не эксплуатировать печи при наличии прогаров и повреждений, не использовать нестандартные самодельные электронагревательные приборы и удлинители для их питания, не оставлять их без присмотра.