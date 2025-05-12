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В ДТП на территории Уфы насмерть сбили двух пешеходов

В Уфе в ДТП погибли два пешехода.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 12 мая, в Уфе начались профилактические мероприятия "Пешеход. Как сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции, с начала 2025 года в дорожных происшествиях уже пострадали 86 пешеходов, двое погибли.

В ходе рейдов сотрудники ГАИ будут усиленно контролировать соблюдение правил проезда пешеходных переходов, уделяя особое внимание случаям непредоставления преимущества пешеходам. Одновременно инспекторы планируют пресекать нарушения со стороны самих пешеходов — переход проезжей части в неположенных местах или на запрещающий сигнал светофора.

В ведомстве обратились к жителям города с призывом соблюдать осторожность при переходе дороги. Автоинспекторы рекомендуют переходить проезжую часть только по пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора, не выходить на дорогу перед приближающимся транспортом и отказаться от использования телефонов и наушников при пересечении проезжей части.

Профилактическая операция продлится до 18 мая.

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