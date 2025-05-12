В ДТП на территории Уфы насмерть сбили двух пешеходов

В ведомстве обратились к жителям города с призывом соблюдать осторожность при переходе дороги. Автоинспекторы рекомендуют переходить проезжую часть только по пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора, не выходить на дорогу перед приближающимся транспортом и отказаться от использования телефонов и наушников при пересечении проезжей части.