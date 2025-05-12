Пермский край примет юбилейный экстремальный забег «Царь горы»

Соревнования состоятся в воскресенье, 18 мая, на трамплинном комплексе «Снежинка» в Чайуковском. Участникам предстоит преодолеть подъем на трамплин — 400 метров с вертикальным уклоном в 35 градусов и перепадом высот в 140 метров.
На забег уже заявились более тысячи смельчаков. А еще здесь ждут легендарного биатлониста, чемпиона мира и призера Олимпийских игр Ивана Черезова. Один раз он уже преодолел эту дистанцию.
Традиционно титул «Царь горы» получают все участники забега. А победителей в личном и командном первенствах ждут отдельные награды.
Также уже традиционно на трамплине «Снежинки» пройдет специальная эстафета пожарных в полном снаряжении весом более 20 кг. Этот забег проводится при поддержке ГУ МЧС по Пермскому краю.