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В Волгодонском районе Ростовской области ввели карантин из-за бешеной лисицы

В хуторе Фролов Ростовской области действует карантин по бешенству.

Источник: Комсомольская правда

На территории Волгодонского района Ростовской области с апреля 2025 года ввели карантин по бешенству. Эту информацию ранее подтвердили на сайте местной администрации.

По данным властей, заболевание обнаружили у лисы, умершей недалеко от хутора Фролов. После этого в населенном пункте сразу же ввели ограничения и начали принимать все необходимые ветеринарно-санитарные меры.

Распоряжение об отмене карантина врио губернатора региона Юрий Слюсарь пока не подписал, по крайней мере, в мае подобной документации на сайте донского правительства не было.

Напомним, бешенство — острое, вирусное инфекционное заболевание, которым может заразиться и человек. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук. Если после контакта с агрессивным четвероногим остались раны или царапины, нужно срочно обратиться в больницу.

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