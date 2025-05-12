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Кольцевая линия минского метро из 17 станций начнет строиться в 2026 году

Кольцевая линия метро Минска будет состоять из 17 станций.

Источник: Комсомольская правда

Строительство четвертой, кольцевой ветки столичного метрополитена будет начато в 2026 году, пишет агентство «Минск-Новости».

Решение о строительстве кольцевой ветки уже принято руководством Мингорисполкома. Главный инженер предприятия «Столичный транспорт и связь» Андрей Илларионов уточнил, что значительная часть кольцевой трассы метрополитена пройдет под улицами второго транспортного кольца.

— Она будет состоять из 17 станций, шесть из которых образуют пересадочные узлы со станциями остальных трех линий, а также из одного или двух электродепо, — сказал Илларионов.

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