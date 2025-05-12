Омским зарплатам до 100 тысяч рублей еще далеко: исследование экономистов

Омская область занимает лишь 43-е место в рейтинге регионов по темпам роста доходов, что ставит ее в один ряд с соседями из Поволжья и Урала. Однако, регион значительно отстает от лидеров, таких как Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Магаданская область, где уровень дохода в 100 тысяч рублей уже достигнут или будет достигнут в ближайшие год-два.