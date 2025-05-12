Омским зарплатам до 100 тысяч рублей еще далеко: исследование экономистов

Жителям Омской области придется запастись терпением, чтобы увидеть свои зарплаты на уровне 100 тысяч рублей. Согласно прогнозу экспертов, опубликованному в рейтинге РИА «Новости», ждать придется более восьми лет.
Исследование показало, что при сохранении текущих темпов роста медианной зарплаты в регионе, 75% работающих смогут получать 100 тысяч рублей с учетом покупательной способности лишь через 8,3 года. Половина работников, по прогнозам, достигнет этого уровня дохода через 5,4 года.
Омская область занимает лишь 43-е место в рейтинге регионов по темпам роста доходов, что ставит ее в один ряд с соседями из Поволжья и Урала. Однако, регион значительно отстает от лидеров, таких как Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Магаданская область, где уровень дохода в 100 тысяч рублей уже достигнут или будет достигнут в ближайшие год-два.
В среднем по России половина работников сможет получать зарплату в 100 тысяч рублей через 4,9 года. Для омичей этот срок окажется почти на полгода дольше.