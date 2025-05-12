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А много ль Молдова дает молока? Да мы молока не видали пока…

Страна традиционно покрывает порядка 40% своих потребностей в молоке за счет импорта.

Молдова стала крупнейшим покупателем несгущенных молока и сливок, произведенных на Украине, в первом квартале 2025 года.

По данным Государственной таможенной службы Украины, экспорт несгущенных молока и сливок за первые три месяца 2025 года был на уровне 5,3 тыс. тонн, что на 26,4% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает Logos-Press.

В денежном эквиваленте экспорт сократился на 13% — до $4 млн.

Всего же в топ-3 покупателей украинских несгущенных молока и сливок в I квартале вошли Молдова (92,8%), Армения (2,4%) и Грузия (1,8%).

Наша страна традиционно покрывает порядка 40% своих потребностей в молоке за счет импорта.