Жара усиливается — синоптики рассказали о погоде на неделе

Узгидромет опубликовал прогноз на ближайшие дни — и обнадёживающих новостей в нём нет. Температура воздуха будет постепенно расти и к концу рабочей недели в отдельных регионах страны достигнет невыносимых 42 градусов.
С 12 по 16 мая на большей части территории Узбекистана установится сухая и малооблачная погода. Исключение — лишь некоторые горные районы, где
Уже сегодня температура в стране поднимется до 32−35 градусов, а на севере, юге и в пустынных регионах — до 37−39 градусов.
С 13 мая в республику начнёт поступать жаркий воздух, и дневные температуры будут неуклонно расти. К концу недели в отдельных районах ожидается до 41−42 градусов жары.
В северных и пустынных зонах усилится ветер — до 15−18 м/с, местами с пыльными поземками.
Ташкент.
В столице также без осадков. Сегодня днём будет 33−35°С,
Похоже, лето в этом году решило заявить о себе заранее. Будьте осторожны — жара не прощает беспечности.