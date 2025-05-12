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Жара усиливается — синоптики рассказали о погоде на неделе

Vaib.uz (Узбекистан. 12 мая). Похоже, май решил не церемониться: нас ждёт одна из самых жарких недель этого месяца.

Сейчас в Ричмонде: +14° 0 м/с 88% 765 мм рт. ст. +17°
Источник: Vaib.Uz

Узгидромет опубликовал прогноз на ближайшие дни — и обнадёживающих новостей в нём нет. Температура воздуха будет постепенно расти и к концу рабочей недели в отдельных регионах страны достигнет невыносимых 42 градусов.

С 12 по 16 мая на большей части территории Узбекистана установится сухая и малооблачная погода. Исключение — лишь некоторые горные районы, где 12—13 мая возможны кратковременные дожди с грозами.

Уже сегодня температура в стране поднимется до 32−35 градусов, а на севере, юге и в пустынных регионах — до 37−39 градусов.

С 13 мая в республику начнёт поступать жаркий воздух, и дневные температуры будут неуклонно расти. К концу недели в отдельных районах ожидается до 41−42 градусов жары.

В северных и пустынных зонах усилится ветер — до 15−18 м/с, местами с пыльными поземками.

Ташкент.

В столице также без осадков. Сегодня днём будет 33−35°С, 13—14 мая — 35−38°С, а 15—16 мая воздух прогреется до 38−41°С. Ночные температуры повысятся с 19−21°С до 23−25°С.

Похоже, лето в этом году решило заявить о себе заранее. Будьте осторожны — жара не прощает беспечности.