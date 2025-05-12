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В Самарском художественном музее откроется выставка Владимира Жирнова

15 мая в 18:00 в Самарском художественном музее откроется персональная выставка самарского художника-графика, члена Союза художников России и сотрудника музея Владимира Николаевича Жирнова под названием «Ни дня без линии» (0+).

15 мая в 18:00 в Самарском художественном музее откроется персональная выставка самарского художника-графика, члена Союза художников России и сотрудника музея Владимира Николаевича Жирнова под названием «Ни дня без линии» (0+).

Как отмечают в музее, выставка стала «своеобразным творческим дневником художника», в котором каждая работа отражает этапы внутренней работы, поиска и наблюдений.

В экспозицию вошли графические работы в технике сухой и масляной пастели, рисунки углём, карандашом и в смешанной технике. Художник работает в разных жанрах — от натюрморта до портрета, часто создавая серии, к которым возвращается в новых формах и техниках.

Выставка будет открыта для посетителей до 15 июня. Адрес: ул. Куйбышева, 92.

Ранее мы писали, что на улице Ленинградской вместо деревьев высадят больше цветов и установят специальные вазоны.

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