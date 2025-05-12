За майские праздники Казань посетили 200 тыс. туристов

«Траты туристов за это время составили почти 1 млрд 190 млн рублей», — подчеркнула Санникова.
Она добавила, что туристический поток в указанный период в этом году вырос на 7,7% по сравнению с 2024 годом, а траты — более чем на 10%.
Столицу Татарстана за прошедшие майские праздники посетили около 200 тыс. туристов. Об этом на деловом понедельнике сообщила директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.
«Траты туристов за это время составили почти 1 млрд 190 млн рублей», — подчеркнула Санникова.
Она добавила, что туристический поток в указанный период в этом году вырос на 7,7% по сравнению с 2024 годом, а траты — более чем на 10%.