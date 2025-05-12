Алексей и Янина Копайгородские не признают вину в получении еще двух взяток

В ходе расследования допросили еще одного застройщика, который сообщил о перечислении 24 миллионов рублей на строительные и отделочные работы по тому же объекту недвижимости. Кроме того, оба бизнесмена утверждают, что на протяжении почти двух лет систематически передавали Алексею Копайгородскому крупные суммы наличными через его жену.