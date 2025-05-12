Алексей и Янина Копайгородские не признают вину в получении еще двух взяток

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его жена Янина Копайгородская не признают вину по новым эпизодам, связанным с получением двух взяток от представителей строительного бизнеса. Об этом рассказал адвокат экс-чиновника Иван Миронов, заявив, что обвинения являются абстрактными и абсурдными.
Напомним, супруги Копайгородские проходят по делу о вымогательстве и растрате в особо крупном размере.
Как утверждает следствие, в марте 2022 года, один из застройщиков передал чете Копайгородских 35 миллионов рублей. На эти средства, предположительно, была приобретена недвижимость в Сочи, оформленная на имя Янины Копайгородской. Адвокат семьи, Миронов, указывает на то, что в указанный период Копайгородская состояла в других брачных отношениях и развивала свой бизнес.
В ходе расследования допросили еще одного застройщика, который сообщил о перечислении 24 миллионов рублей на строительные и отделочные работы по тому же объекту недвижимости. Кроме того, оба бизнесмена утверждают, что на протяжении почти двух лет систематически передавали Алексею Копайгородскому крупные суммы наличными через его жену.
«Следствие умалчивает, чем конкретно Копайгородский поспособствовал взяткодателям в развитии бизнеса за два года своей якобы коррупционной деятельности, — цитирует слова адвоката издание ТАСС. — Выходит, что все это время предприниматели помогали мэру просто так, не требуя и не получая от него ничего взамен».