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Власти рассказали, как готовят детские лагеря к новому сезону

В этом году в лагерях отдохнут более 50 тысяч детей.

Источник: Аргументы и факты

В регионе продолжается подготовка лагерей к летней оздоровительной кампании.

В этом году летним отдыхом в региональных детских организациях будут охвачены более 50 тысяч детей, сообщила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.

По федеральному проекту «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования» проводятся капитальные ремонты медицинских пунктов в лагере «Алые паруса» и в центре им. Л. Голикова. На два объекта потратили около 33 млн рублей.

Также в «Алых парусах» благоустроили территорию, купили мебель и оборудование в медицинский пункт. В центре им. Л. Голикова заканчиваются работы по благоустройству территории вокруг медпункта.

Так же в этом году сделаны капремонты столовой в лагере им. Голикова, в спальных корпусах в лагере «Юность» и лагере им. В. Терешковой.

На проведение летней кампании было выделено около 765 млн рублей.