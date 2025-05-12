Власти рассказали, как готовят детские лагеря к новому сезону

В регионе продолжается подготовка лагерей к летней оздоровительной кампании.
В этом году летним отдыхом в региональных детских организациях будут охвачены более 50 тысяч детей, сообщила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.
По федеральному проекту «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования» проводятся капитальные ремонты медицинских пунктов в лагере «Алые паруса» и в центре им. Л. Голикова. На два объекта потратили около 33 млн рублей.
Также в «Алых парусах» благоустроили территорию, купили мебель и оборудование в медицинский пункт. В центре им. Л. Голикова заканчиваются работы по благоустройству территории вокруг медпункта.
Так же в этом году сделаны капремонты столовой в лагере им. Голикова, в спальных корпусах в лагере «Юность» и лагере им. В. Терешковой.
На проведение летней кампании было выделено около 765 млн рублей.