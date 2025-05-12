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Власти озвучили число участников шествии «Бессмертного полка» в Башкирии

В Башкирии в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 510 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 12 мая, первый заместитель премьер-министра Башкирии Урал Кильсенбаев на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой доложил о том, сколько жителей региона приняли участие в шествии «Бессмертного полка».

— Ставилась задача задействовать все структуры, организации и предприятия в проведении мероприятий, посвященных 80-летию Победы. Анализируя итоги работы, можно с уверенностью сказать, что идею мы смогли реализовать. Во всех районах и городах республики организованы торжественные собрания, праздничные концерты, церемонии возложения цветов к мемориалам и парады. Кульминационной частью стало шествие «Бессмертного полка», где по республике приняли участие более 510 тысяч человек, по Уфе — 200 тысяч человек, — заявил Кильсенбаев.

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