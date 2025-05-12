Быстрый интернет появится еще в девятнадцати поселках области

«В 19 поселках проживают почти 4 700 человек, благодаря федеральному проекту к концу года им будут доступны качественная сотовая связь и быстрый мобильный интернет. А значит, в любое время жители этих населенных пунктов могут звонить родным и друзьям, пользоваться нужными онлайн-сервисами, например, госуслугами, удаленно работать, учиться, общаться в социальных сетях», — отметила и. о. министра цифровых технологий и связи Калининградской области Анастасия Голубых.