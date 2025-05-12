Быстрый интернет появится еще в девятнадцати поселках области

В 19 поселках области с населением от 100 до 500 человек, где запланировано строительство базовых станций 4G, появится быстрый мобильный интернет.
Как сообщили в региональном министерстве цифровых технологий и связи, список населенных пунктов, где планируется улучшить сотовую связь и мобильный интернет, был составлен по результатам голосования на «Госуслугах» и посредством Почты России. В 2024 году в голосовании приняли участие более 4 тысяч жителей Калининградской области.
В начале 2025 года в набравших наибольшее количество голосов поселках были проведены инструментальные проверки для измерения доступности услуг связи, чтобы подтвердить обоснованность включения этих территорий в окончательный перечень.
До конца 2025 года базовые станции 4G установят в поселках: Стрельня, Славское, Победа, Орехово, Ильичевка Багратионовского округа, Ново-Бобруйск, Солдатово, Липняки, Знаменка Правдинского округа, Покровское, Заовражное, Бережковское, Пушкарево Черняховского округа, Ольховка, Истровка Гвардейского округа, Пушкино, Луговое Нестеровского округа, Изобильное Полесского округа, Вишневка Славского округа.
«В 19 поселках проживают почти 4 700 человек, благодаря федеральному проекту к концу года им будут доступны качественная сотовая связь и быстрый мобильный интернет. А значит, в любое время жители этих населенных пунктов могут звонить родным и друзьям, пользоваться нужными онлайн-сервисами, например, госуслугами, удаленно работать, учиться, общаться в социальных сетях», — отметила и. о. министра цифровых технологий и связи Калининградской области Анастасия Голубых.