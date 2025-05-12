Школам Башкирии присвоены имена Героев войны и выдающихся деятелей.

Согласно документу, школа села Яныбаево Белокатайского района теперь будет носить имя Фазлетдина Ислахова. Школе села Сейтяково Балтачевского района присвоено имя полного кавалера ордена Славы Рифката Тукаева. Средняя школа села Нижнесикиязово Балтачевского района впредь будет именоваться школой имени Героя Советского Союза Габдулхая Саитова. Имя Героя Советского Союза Павла Щербакова также получила средняя общеобразовательная школа № 4 села Раевский Альшеевского района.