В центре Уфы из-за строительства тепловой сети закрыли улицу

До 5 июня включительно перекрыли вторую и третью полосу дороги от здания 65 до жилого дома 61, включая перекресток с улицей Гоголя.
С 6 до 27 июня закроют улицу от перекрестка с улицей Гоголя до жилого дома 57.
В Уфе из-за строительства тепловой сети частично закрыли улицу Чернышевского, сообщили в пресс-службе мэрии.
До 5 июня включительно перекрыли вторую и третью полосу дороги от здания 65 до жилого дома 61, включая перекресток с улицей Гоголя.
С 6 до 27 июня закроют улицу от перекрестка с улицей Гоголя до жилого дома 57.