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В центре Уфы из-за строительства тепловой сети закрыли улицу

В Уфе из-за строительства тепловой сети частично закрыли улицу Чернышевского, сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник: РИА "Новости"

До 5 июня включительно перекрыли вторую и третью полосу дороги от здания 65 до жилого дома 61, включая перекресток с улицей Гоголя.

С 6 до 27 июня закроют улицу от перекрестка с улицей Гоголя до жилого дома 57.