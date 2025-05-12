Значительная часть кольцевой линии минского метро пройдет под вторым кольцом

Строительство четвертой, кольцевой ветки метрополитена белорусской столицы начнется в 2026 году, а значительная ее часть пройдет под вторым кольцом, пишет агентство «Минск-Новости».
Главный инженер предприятия «Столичный транспорт и связь» Андрей Илларионов рассказал подробности:
«Предполагается, что значительная часть кольцевой трассы метрополитена пройдет под улицами второго транспортного кольца. Она будет состоять из 17 станций, шесть из которых образуют пересадочные узлы со станциями остальных трех линий, а также из одного или двух электродепо».
Он отметил, что строительство новых станций кольцевой ощутимо снизить нагрузку на наземный общественный транспорт.
Кроме того, будут проработаны вопросы создания вокруг новых станций транспортных хабов, пересадочных узлов со своей специфической инфраструктурой. Делается это для того, чтобы можно было подвозить к ним наземным транспортом жителей спальных районов.
Илларионов подчеркнул, что проект строительства кольцевой линии метро очень важный, дорогостоящий и весьма сложный в реализации.
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