Значительная часть кольцевой линии минского метро пройдет под вторым кольцом

«Предполагается, что значительная часть кольцевой трассы метрополитена пройдет под улицами второго транспортного кольца. Она будет состоять из 17 станций, шесть из которых образуют пересадочные узлы со станциями остальных трех линий, а также из одного или двух электродепо».