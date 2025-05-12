«Акрон — Академия Коноплева» и молодежка «Крыльев» завершили 9 тур МФЛ

9 мая тольяттинцы взяли вверх над «Нижним Новгородом», а самарцы проиграли казанскому «Рубину» (12+).
«Акрон — Академия Коноплева» победил со счетом 2:1 (12+). «Красно-черные» вышли вперед на 24-й минуте. Артем Чистяков забил в свои ворота. На 26-й Семен Зеленов увеличил преимущество. На 33-й Роман Осин отыграл один мяч, но на большее соперника не хватило.
МФК «Крылья Советов» уступил сверстникам из Казани с разницей в −2 — 0:2 (12+). На 46-й Глеб Волков огорчил своего же голкипера. Далее, на 61-й, самарцы не реализовали пенальти. А в добавленное время Егор Кузнецов добил ребят из 63-го региона.
Сейчас тольяттинцы идут на десятом месте в таблице с 11 очками. 16 мая в Сочи встретятся с одноименным клубом (12+). Молодежка «КС» — 12-я с таким же количеством баллов. В Москве в тот же день сразится с «Локомотивом» (12+).
Ранее «Акрон — Академия Коноплева» и МФК «Крылья Советов» играли с «железнодорожниками» и «Балтикой» соответственно (12+).
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