«Акрон — Академия Коноплева» и молодежка «Крыльев» завершили 9 тур МФЛ

Сейчас тольяттинцы идут на десятом месте в таблице с 11 очками. 16 мая в Сочи встретятся с одноименным клубом (12+). Молодежка «КС» — 12-я с таким же количеством баллов. В Москве в тот же день сразится с «Локомотивом» (12+).