В Хабаровском крае запустили второй путь на важном участке БАМа

Для того чтобы сделать этот участок полностью двухпутным, было проложено 9,5 километров нового пути между станцией Датта и разъездом Хокайти, что объединило его с ранее построенным участком от станции Кенада. В ходе строительства было переработано более 180 тысяч кубометров грунта.