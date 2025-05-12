В Хабаровском крае запустили второй путь на важном участке БАМа

На стратегически важном участке Байкало-Амурской магистрали между Комсомольском-на-Амуре и Ванино было запущено движение по второму пути на участке между станциями Датта и Кенада. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию ДВЖД.
Для того чтобы сделать этот участок полностью двухпутным, было проложено 9,5 километров нового пути между станцией Датта и разъездом Хокайти, что объединило его с ранее построенным участком от станции Кенада. В ходе строительства было переработано более 180 тысяч кубометров грунта.
Для преодоления своенравной реки Мули и её притоков было построено три моста и реконструировано шесть водопропускных труб. Также были созданы противоразмывные бермы и возведены разделительные дамбы.
После завершения всех работ на участке в местные реки будет выпущено около 5,5 тысяч мальков кеты и 3,3 тысячи молоди калуги.
Ввод в эксплуатацию второго нового пути на участке Датта — Кенада значительно увеличит пропускную способность Байкало-Амурской магистрали на направлении к портам на побережье Татарского пролива.