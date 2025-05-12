Следователи ищут очевидцев смертельной гонки под Иркутском

Напомним, что на девятом километре дороги «Ангарск-Тальяны» 31-летний водитель автомобиля Toyota Chaser, участвовавший в нелегальных гонках, не справился с управлением и въехал в толпу. В результате на месте погибла 17-летняя девушка. Также пострадали ещё два человека. После трагедии следователи возбудили уголовное дело.