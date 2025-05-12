Следователи ищут очевидцев смертельной гонки под Иркутском

Сотрудники Следственного комитета Иркутской области разыскивают очевидцев смертельной гонки, которая произошла ночью 11 мая недалеко от города Ангарска. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
Напомним, что на девятом километре дороги «Ангарск-Тальяны» 31-летний водитель автомобиля Toyota Chaser, участвовавший в нелегальных гонках, не справился с управлением и въехал в толпу. В результате на месте погибла 17-летняя девушка. Также пострадали ещё два человека. После трагедии следователи возбудили уголовное дело.
Вскоре госавтоинспекторы выявили одного из предполагаемых организаторов нелегальных гонок. Женщину доставили в следственный отдел. Также задержан водитель смертельного ДТП.