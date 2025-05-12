«Миллиардеры в производстве»: в калининградских магазинах начали продавать яйца поволжских птицефабрик

Оказалось, что с учётом логистики из Поволжья, гораздо дешевле поставлять яйца оттуда, чем закупать их в Калининградской области. Там очень мощные птицефабрики. Они отличаются тем, что производят не меньше одного миллиарда то ли десятков, то ли штук яиц каждая. То есть, это фабрики миллиардеры именно в производстве. В Поволжье хорошие цены, поэтому мы можем делать хорошую цену для наших потребителей в Калининграде, — объяснил Алексей Елаев.