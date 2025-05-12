«Миллиардеры в производстве»: в калининградских магазинах начали продавать яйца поволжских птицефабрик

В калининградских магазинах начали продавать яйца поволжских птицефабрик. Экспортировать продукцию из отдалённых регионов выгоднее, чем закупать у местного производителя. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказал заместитель генерального директора торговой сети «Спар» Алексей Елаев.
Эксперт отметил, что птицефабрики в Поволжье производят качественные и дешёвые яйца. «Спар» заключил договоры с компаниями из других регионов после резкого роста цен на местную продукцию.
Оказалось, что с учётом логистики из Поволжья, гораздо дешевле поставлять яйца оттуда, чем закупать их в Калининградской области. Там очень мощные птицефабрики. Они отличаются тем, что производят не меньше одного миллиарда то ли десятков, то ли штук яиц каждая. То есть, это фабрики миллиардеры именно в производстве. В Поволжье хорошие цены, поэтому мы можем делать хорошую цену для наших потребителей в Калининграде, — объяснил Алексей Елаев.
В частности, в местные магазины поставляют яйца из Удмуртии и Мордовии. «В этом году на Пасху продавали удмуртские яйца. Категория 0 была по 129 рублей. Такой цены не было в Калининградской области лет шесть-семь точно. Мы сейчас ввозим яйцо не в рассыпную, а в коробке, и вы видите, как резко снизились розничные цены на яйца», — отметил замгендиректора «Спара».
Основным поставщиком куриных яиц в Калининградской области является «Гурьевская птицефабрика». В октябре 2024 года местную продукцию прекратили отправлять в другие регионы. В апреле губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что с компанией договорились о фиксации стоимости яиц до середины мая. «Птицефабрика Гурьевская» установила отпускную цену на товар 1 категории в размере 80 рублей.
Отметим, что куриное яйцо — один из самых подорожавших продуктов в прошлом году. Рост цен в Калининградской области фиксировали с осени 2023-го. Минсельхоз объяснял это множеством факторов: на стоимости сказалось восстановление поголовья после птичьего гриппа, сезонность, рост затрат на топливо, сырьё и материалы, используемые в производственном процессе. Цена на десяток яиц доходила до 150 рублей.