Уфимскую улицу Чернышевского перекроют на полтора месяца

В Уфе будут поэтапно ограничивать движение на улице Чернышевского из-за строительства тепловой сети. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
До 5 июня включительно будет закрыто движение по второй и третьей полосам на участке от здания № 65 до дома № 61, включая перекресток с улицей Гоголя. А с 6 по 27 июня полностью перекроют проезжую часть на участке от перекрестка с улицей Гоголя до дома № 57.
Власти города просят жителей гостей столицы Башкирии заранее планировать свои поездки.
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