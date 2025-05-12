Уфимскую улицу Чернышевского перекроют на полтора месяца

До 5 июня включительно будет закрыто движение по второй и третьей полосам на участке от здания № 65 до дома № 61, включая перекресток с улицей Гоголя. А с 6 по 27 июня полностью перекроют проезжую часть на участке от перекрестка с улицей Гоголя до дома № 57.