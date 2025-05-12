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Уфимскую улицу Чернышевского перекроют на полтора месяца

В Уфе до 27 июня будет перекрыта улица Чернышевского.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе будут поэтапно ограничивать движение на улице Чернышевского из-за строительства тепловой сети. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

До 5 июня включительно будет закрыто движение по второй и третьей полосам на участке от здания № 65 до дома № 61, включая перекресток с улицей Гоголя. А с 6 по 27 июня полностью перекроют проезжую часть на участке от перекрестка с улицей Гоголя до дома № 57.

Власти города просят жителей гостей столицы Башкирии заранее планировать свои поездки.

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