Мальчики и девочки с необычными именами родились в Ростовской области

Некоторые жители Ростовской области выбрали для своих детей редкие и необычные имена. Как называли новорожденных в регионе с начала 2025 года, выяснили специалисты ЗАГС.
Самыми редкими именами среди мальчиков стали Ринат, Захарий, Севак, Саттар, Ибрахим, а среди девочек — Миланья, Сарра, Далия, Стефанида, Илана.
При этом наиболее распространенными именами оказались Михаил (224 мальчика), Александр (229), Артем (203), Иван (178), Матвей (175), а также София (204 девочки), Ева (187), Мария (179), Варвара (173), Анна (166).
Добавим, по данным Росстата, за январь — февраль 2025 года в Ростовской области на свет появились 5187 малышей. За апрель и май статистику рождаемости пока не публиковали.