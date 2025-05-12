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Нижегородский повар принял участие в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!»

Николай Егоров принес на кастинг салат оливье, приготовленный по авторскому рецепту.

Источник: Телеканал "Пятница!"

18-летний повар из Нижнего Новгорода поучаствовал в кастинге шоу «Битва шефов» (12+) на телеканале «Пятница!». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Пятый сезон проекта «Битва шефов» продолжается на телеканале «Пятница!». Ведущие шоу Константин Ивлев и Ренат Агзамов собирают команды поваров со всей страны, чтобы найти среди них самого талантливого кулинара.

В новом выпуске телешоу поучаствовал 18-летний Николай Егоров из Нижнего Новгорода. Юный повар принес на кастинг салат оливье, приготовленный по авторскому рецепту.

Удастся ли Николаю пройти кастинг и попасть в команду одного из шефов, можно увидеть сегодня, 12 мая, в эфире телеканала «Пятница!».

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что нижегородская команда «Error 404» вышла в ¼ финала Высшей Лиги КВН.