Нижегородский повар принял участие в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!»

18-летний повар из Нижнего Новгорода поучаствовал в кастинге шоу «Битва шефов» (12+) на телеканале «Пятница!». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Пятый сезон проекта «Битва шефов» продолжается на телеканале «Пятница!». Ведущие шоу Константин Ивлев и Ренат Агзамов собирают команды поваров со всей страны, чтобы найти среди них самого талантливого кулинара.
В новом выпуске телешоу поучаствовал 18-летний Николай Егоров из Нижнего Новгорода. Юный повар принес на кастинг салат оливье, приготовленный по авторскому рецепту.
Удастся ли Николаю пройти кастинг и попасть в команду одного из шефов, можно увидеть сегодня, 12 мая, в эфире телеканала «Пятница!».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что нижегородская команда «Error 404» вышла в ¼ финала Высшей Лиги КВН.