Холодная весна может испортить урожай в Ленобласти

Пока большинство растений остаются в стадии покоя, еще не начав цвести и давать побеги, что позволяет аграриям сохранять посадки в нормальном состоянии. Фермеры Ленинградской области сохраняют спокойствие, полагая, что подобная нестабильность климата не редкость и давно отработанные технологии позволяют эффективно справляться с последствиями неблагоприятных погодных условий.