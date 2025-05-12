Осквернившие георгиевскую ленту дети записали видео с извинениями

«Я прошу всех земляков, всех приезжих, которые приехали на эту землю, кушают хлеб России, не повторять этих поступков Нельзя плеваться в ту тарелку, с которой ешь. Мой ребенок поступил неправильно. Прошу всех, кто смотрит это видео, объяснить своим детям, чтобы их дети такое не совершали, потому что мне за своего ребенка очень стыдно Прощу прощения за поступок моего ребенка, извините, пожалуйста, меня и моего ребенка за наш поступок», — говорит она.