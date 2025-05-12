Осквернившие георгиевскую ленту дети записали видео с извинениями

В Обнинске дети мигрантов растоптали георгиевскую ленту. Теперь школьников проверяют на предмет осквернения символов воинской славы, а их родителей — на законность получения российского гражданства. Несовершеннолетние уже извинились, один из них призвал своих земляков не повторять его ошибок. За второго прощения попросила мать: она заявила, что ей «очень стыдно» и «нельзя плеваться в ту тарелку, с которой ешь». Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Дети мигрантов, растоптавшие георгиевскую ленту в Обнинске, извинились за свой поступок. Ролики с извинениями появились в Telegram-каналах и пабликах, их опубликовал в том числе «Типичный Обнинск».
На видеозаписях дети стоят на фоне стены с российским гербом, рядом с ними — родители. Один из школьников называет Россию большой и замечательной страной и призывает своих земляков не повторять его ошибок. За второго ребенка извинения приносит мама, которая отмечает что Россия «приютила и кормит их семью». Женщина также просит всех приезжих не совершать подобных действий.
«Я прошу всех земляков, всех приезжих, которые приехали на эту землю, кушают хлеб России, не повторять этих поступков Нельзя плеваться в ту тарелку, с которой ешь. Мой ребенок поступил неправильно. Прошу всех, кто смотрит это видео, объяснить своим детям, чтобы их дети такое не совершали, потому что мне за своего ребенка очень стыдно Прощу прощения за поступок моего ребенка, извините, пожалуйста, меня и моего ребенка за наш поступок», — говорит она.
Как отмечает «Типичный Обнинск», женщина во время записи не смогла сдержать слез.
В беседе с РЕН ТВ мать мальчика также назвала произошедшее «натуральной глупостью ребенка» и заявила, что объясняла ему значимость символа Великой Отечественной войны.
«Наши деды тоже воевали. Мне очень стыдно за поступок моего ребенка, я никак не могу его оправдать. Меня будто кипятком облили — мой ребенок сделал это. Хотя я ему это объясняла. 9 мая мы смотрели Парад Победы», — сказала женщина.
Что произошло?
10 мая в соцсетях появились сообщения, что двое школьников сорвали георгиевскую ленту, установленную на одном из домов в Обнинске, после чего начали ее топтать. Как писал «Типичный Обнинск», это произошло в жилом комплексе «ПростоКосмос 2.0». Действия мальчиков попали на камеры видеонаблюдения.
«Соседи требуют провести проверку и наказать детей по всей строгости закона! Так же жители дома призывают провести с детьми разъяснительную беседу о бережном отношении к историческим символам», — говорилось в публикации.
Телеканал РЕН ТВ в тот же день сообщил, что личности детей были установлены и их вместе с родители доставили в полицию.
В Следственном комитете (СК) Калужской области рассказали, что организовали проверку по факту осквернения символа воинской славы России. Там также подтвердили, что школьники и их семьи являются мигрантами.
«Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана процессуальная оценка по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ», — добавили в ведомстве.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин впоследствии поручил представить ему доклад о ходе проведения проверки. В Следственном комитете добавили, что родители детей, осквернивших георгиевскую ленту, недавно стали гражданами РФ. В связи с этим следователи ~проверят законность получения ими российского гражданства в рамках расследования уголовного дела по статье о халатности~ (ст. 293 УК РФ).
В России за порчу георгиевской ленты физические лица наказываются штрафом до 3 млн руб. или лишением свободы на срок до трех лет. Уголовная ответственность за это правонарушение наступает с 16 лет.