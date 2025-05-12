Музей-усадьба В. И. Сурикова приглашает красноярцев на Ночь музеев

Главной темой мероприятия станет история семьи Сурикова, его друзей, соседей и, конечно, самого дома, где он родился и вырос. Гости смогут прикоснуться к атмосфере старой казачьей усадьбы и узнать, какое место она занимала в жизни выдающегося живописца.
На втором этаже, в мастерской художника, развернется настоящий лекторий: запланированы чтения писем семьи Суриковых-Кончаловских, раскрывающих личные и творческие стороны жизни художника.
Кроме того, всех желающих ждут творческие мастер-классы. Участники смогут попробовать свои силы в живописи масляной пастелью и создать сувениры своими руками.
Завершит атмосферу вечера музыкальная программа: звучание русских народных песен времен Сурикова перенесет гостей в XIX век, напомнив о культурных корнях великого мастера, рассказывают в музее.