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Музей-усадьба В. И. Сурикова приглашает красноярцев на Ночь музеев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Музей-усадьба В. И. Сурикова приглашает жителей и гостей Красноярска на «Ночь музеев», которая пройдет 17 мая с 19:00 до 22:00. В этот вечер старинный дом великого художника Василия Ивановича Сурикова оживет.

Источник: Соцсети

Главной темой мероприятия станет история семьи Сурикова, его друзей, соседей и, конечно, самого дома, где он родился и вырос. Гости смогут прикоснуться к атмосфере старой казачьей усадьбы и узнать, какое место она занимала в жизни выдающегося живописца.

На втором этаже, в мастерской художника, развернется настоящий лекторий: запланированы чтения писем семьи Суриковых-Кончаловских, раскрывающих личные и творческие стороны жизни художника.

Кроме того, всех желающих ждут творческие мастер-классы. Участники смогут попробовать свои силы в живописи масляной пастелью и создать сувениры своими руками.

Завершит атмосферу вечера музыкальная программа: звучание русских народных песен времен Сурикова перенесет гостей в XIX век, напомнив о культурных корнях великого мастера, рассказывают в музее.