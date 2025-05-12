В Красноярске на прошлой неделе в воздухе были формальдегид и сероводород

Стало известно, чем дышали красноярцы с 4 по 10 мая. Данные привела замминистра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.
3 мая в Красноярске был снят режим НМУ. За неделю после отмены «черного неба» в воздухе фиксировались превышения концентрации вредных веществ.
Так, в Солнечном 5 мая фиксировалось превышение по сероводороду и гидрохлориду. В этот же день в Покровке фиксировались превышения по гидрохлориду.
В Черемушках 10 мая были зафиксированы превышения гидрохлориду, сероводороду и формальдегиду.
В Северном, Кировском, Свердловском районах, в Ветлужанке превышений не было отмечено.
Ранее сообщалось о том, что на этой неделе в Красноярск придет похолодание.