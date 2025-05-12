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В Красноярске на прошлой неделе в воздухе были формальдегид и сероводород

В министерстве экологии рассказали о воздухе, которым дышали красноярцы на неделе с 4 по 10 мая.

Источник: Аргументы и факты

Стало известно, чем дышали красноярцы с 4 по 10 мая. Данные привела замминистра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.

3 мая в Красноярске был снят режим НМУ. За неделю после отмены «черного неба» в воздухе фиксировались превышения концентрации вредных веществ.

Так, в Солнечном 5 мая фиксировалось превышение по сероводороду и гидрохлориду. В этот же день в Покровке фиксировались превышения по гидрохлориду.

В Черемушках 10 мая были зафиксированы превышения гидрохлориду, сероводороду и формальдегиду.

В Северном, Кировском, Свердловском районах, в Ветлужанке превышений не было отмечено.

Ранее сообщалось о том, что на этой неделе в Красноярск придет похолодание.