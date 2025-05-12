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Блокчейн-технологии предложили использовать в медицине

Старший научный сотрудник Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ Мостафа Аботалеб сообщил, что эти технологии можно, в частности, применять для решения проблемы поддельных лекарств.

ЧЕЛЯБИНСК, 12 мая. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) совместно с исследователями из Албании, Индии, Ирака, Мексики предложили использовать блокчейн-технологии для решения проблемы поддельных лекарств, а также для защиты медицинской информации. Об этом ТАСС сообщил старший научный сотрудник Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ Мостафа Аботалеб.

«Недавняя пандемия COVID-19 и технологическая революция 5G выдвинули новые требования к цифровизации медицины. В этой ситуации мы с коллегами из Албании, Индии, Ирака, Мексики предложили использовать блокчейн-технологии для защиты оригинальных лекарств от подделок. Кроме того, интегрировать блокчейн-технологий с искусственным интеллектом для защиты медицинской информации», — сказал собеседник агентства.

По его словам, здравоохранение ждет блокчейн-революция. «У каждой упаковки препарата будет уникальный код, подделать который не представляется реальным. Таким образом, решается проблема распространения контрафактных препаратов», — отметил собеседник агентства.

«Технология блокчейн пришла от биткойна и других криптовалют. Блокчейн — это цепочка информации, связанная воедино посредством криптографических хэшей. Каждый блок содержит криптографический хэш предыдущего блока. Таким образом, исключаются ошибки», — пояснил ученый.

По его словам, международный коллектив тестировал блокчейн-технологии на 12 крупномасштабных медицинских информационных системах в течение шести месяцев. Задержка в обработке данных IoMT (интернета умных медицинских приборов) составила 200 миллисекунд, что является приемлемым.

«Мы пришли к выводу о высокой безопасности, практически нулевом уровне потерь информации. Более того, удалось показать, что при увеличении количества информационных узлов на 150% производительность практически не изменится. Блокчейн можно использовать для медицинских записей (EHR, PHR), доступных пациенту и врачу, но не постороннему», — сказал Аботалеб.