Блокчейн-технологии предложили использовать в медицине

«Недавняя пандемия COVID-19 и технологическая революция 5G выдвинули новые требования к цифровизации медицины. В этой ситуации мы с коллегами из Албании, Индии, Ирака, Мексики предложили использовать блокчейн-технологии для защиты оригинальных лекарств от подделок. Кроме того, интегрировать блокчейн-технологий с искусственным интеллектом для защиты медицинской информации», — сказал собеседник агентства.