Дубль самарских «Крыльев Советов» потерпел первое поражение во Второй лиге

11 мая в Нижнем Тагиле волжане уступили местному ФК «Уралец-ТС» — 0:1 (12+).
Хозяева забили единственный гол под занавес первого тайма. На 44-й минуте вторую команду «Крыльев Советов» огорчил Дмитрий Хохлов. Гости из Самарской области отыграться не смогли. При этом больше владели мячом и чаще били.
Для дубля «зелено-бело-синих» поражение стало первым во Второй лиге Б. Сейчас идут на шестой позиции с восемью очками. Следующая встреча пройдет 18 мая. Примут «Урал-2» (12+).
А недавно самарцы разошлись ничьей со второй командой казанского «Рубина» — 3:3 (12+).
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