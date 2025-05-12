Мэр Новосибирска Кудрявцев поздравил коллектив НОВАТа с 80-летием

Стоит отметить, что театр должен был открыться еще в 1941 году. Но из-за Великой Отечественной войны это произошло позднее, в 1945-м. За годы своего существования НОВАТ стал крупнейшим культурным центром Сибири и взрастил не одно поколение талантливых артистов.