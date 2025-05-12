Мэр Новосибирска Кудрявцев поздравил коллектив НОВАТа с 80-летием

Сегодня, 12 мая 2025 года, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отмечает свое 80-летие. Мэр города Максим Кудрявцев поздравил коллектив с этой значимой датой.
— Поздравляю коллектив, ветеранов сцены и поклонников искусства с этим юбилеем. Благодарю за преданность делу, за вклад в развитие культурной жизни нашего города, — написал он в своем Telegram-канале.
Стоит отметить, что театр должен был открыться еще в 1941 году. Но из-за Великой Отечественной войны это произошло позднее, в 1945-м. За годы своего существования НОВАТ стал крупнейшим культурным центром Сибири и взрастил не одно поколение талантливых артистов.