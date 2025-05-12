Движение временно закроют на Крымской в Иркутске

На улице Крымской в Иркутске временно закроют движение транспорта. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, проехать нельзя будет на участке от пересечения со Шпачека до пересечения с Алтайской. Ограничение будет действовать с 09:00 13 мая до 20:00 26 мая, пишет ИА IrkutskMedia.
В районе этого участка будут проводить аварийные ремонтные работы на линии водопровода.
Ранее агентство сообщало, что движение транспорта по дублеру улицы Ширямова возле дома № 251б на Байкальской ограничено до 20:00 30 мая. Причиной стало продолжение работ по реконструкции напорного трубопровода Ду-225 от КНС-21 до Космического проезда с устройством КНС «Нижний бьеф» (первый этап).