Капитальный ремонт моста им. 60-летия ВЛКСМ выполнен на 20%

В настоящее время на объекте ведутся активные работы по ремонту проезжей части, тела сооружения и прилегающей территории. Ежедневно на стройплощадке трудятся в среднем 80 специалистов подрядной организации. Строители занимаются снятием слоев дорожной одежды на закрытой для движения транспорта половине моста, а также демонтируют старые трамвайные рельсы. Виталий Хоценко лично контролирует ход работ на объекте.