Капитальный ремонт моста им. 60-летия ВЛКСМ выполнен на 20%

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о ходе капитального ремонта моста им. 60-летия ВЛКСМ. Он проводится в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы выполнены уже почти на 20%.
В настоящее время на объекте ведутся активные работы по ремонту проезжей части, тела сооружения и прилегающей территории. Ежедневно на стройплощадке трудятся в среднем 80 специалистов подрядной организации. Строители занимаются снятием слоев дорожной одежды на закрытой для движения транспорта половине моста, а также демонтируют старые трамвайные рельсы. Виталий Хоценко лично контролирует ход работ на объекте.
Полное завершение обновления моста запланировано до конца октября 2026 года. Общий объем финансирования, направленного на ремонт объекта и замену тепловой магистральной сети, составляет более 3 млрд рублей, выделенных из бюджетов всех уровней.