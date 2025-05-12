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Тольяттинский «Акрон-2» проиграл «Носте» в Новотроицке 11 мая

В воскресенье «красно-черные» потерпели четвертое поражение во Второй лиге Б (12+).

В воскресенье «красно-черные» потерпели четвертое поражение во Второй лиге Б (12+).

Хотя счет в матче пятого тура открыли именно тольяттинцы. На 16-й минуте Денис Попенков точно пробил с левой в ближний угол — 1:0. После перерыва «Носта» забила три безответных мяча на 57-й, 62-й и 71-й. Второй — с пенальти.

Пока подопечные Рената Мифтахова идут на 11-м месте в таблице с тремя очками. Ранее разгромили «Челябинск-2» со счетом 6:0 (12+). Впереди — домашний матч с «Оренбургом-2» 18 мая (12+).

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