Тольяттинский «Акрон-2» проиграл «Носте» в Новотроицке 11 мая

Хотя счет в матче пятого тура открыли именно тольяттинцы. На 16-й минуте Денис Попенков точно пробил с левой в ближний угол — 1:0. После перерыва «Носта» забила три безответных мяча на 57-й, 62-й и 71-й. Второй — с пенальти.