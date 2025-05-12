Принципы подвоза к станциям метро изменят в Минске

О том, как будет меняться Минск со строительством новой кольцевой ветки метро, агентству «Минск-Новости» рассказал главный инженер предприятия «Столичный транспорт и связь» Андрей Илларионов.
Напомним, что строительство четвертой, кольцевой ветки столичного метрополитена будет начато в 2026 году. Она будет состоять из 17 станций, шесть из них — пересадочные узлы.
Илларионов отметил, что будут проработаны вопросы создания вокруг новых станций транспортных хабов, пересадочных узлов со своей специфической инфраструктурой. Смысл в том, чтобы подвозить к ним наземным транспортом жителей спальных районов.
Пример транспортно-пересадочного узла (ТПУ), который демонстрирует свою эффективность, — станции метро «Могилевская».
В часы пик на подвоз к метро будет выдерживаться короткий интервал движения. Новые ТПУ планируют обустраивать по принципу «сухих ног», в закрытом цикле. То есть устраивать специальные остановочные навесы, совмещенные с входными группами станций метро. «Строительство новых станций кольцевой и ТПУ позволит ощутимо снизить нагрузку на наземный общественный транспорт» — сказал Илларионов.
Ранее писали, что значительная часть кольцевой линии минского метро пройдет под вторым кольцом.
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