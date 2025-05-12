Принципы подвоза к станциям метро изменят в Минске

В часы пик на подвоз к метро будет выдерживаться короткий интервал движения. Новые ТПУ планируют обустраивать по принципу «сухих ног», в закрытом цикле. То есть устраивать специальные остановочные навесы, совмещенные с входными группами станций метро. «Строительство новых станций кольцевой и ТПУ позволит ощутимо снизить нагрузку на наземный общественный транспорт» — сказал Илларионов.