ЕМS-фитнес, серфинг, ниндзя-фит: самые необычные тренировки в Москве

Слишком строгие ограничения. Если ваш организм не будет получать необходимое количество калорий, он запустит стрессовый режим и будет лишь копить ресурсы на черный день. Пропуск приемов пищи. Если вы решите отказаться от завтрака, то, скорее всего, съедите больше в течение дня. Чтобы не чувствовать голода, питание должно быть полноценным. Полный отказ от мяса. Белок помогает дольше оставаться сытым и даже снижает аппетит за счет влияния на гормоны насыщения. Более того, при дефиците белка организм начинает добывать его из собственных мышц, расщепляя их вместо жировой ткани. Еда перед телевизором или смартфоном. Отвлекаясь во время приема пищи, мы сами не замечаем, как переедаем. Кроме того, когда мозг занят перевариванием поступающей в него информации, он буквально забывает вовремя включать выработку ферментов, которые нужны для переваривания пищи. Заедание стресса. Во время стресса усиливается тяга к сладкой и калорийной пище. Это нормальная реакция организма, но похудению она мешает. Справиться с напряжением поможет спорт или активный отдых. Негатив к себе. Самобичевание не помогает, а только подрывает мотивацию. Чтобы преобразиться, важно любить себя. Психологический настрой очень важен! Недостаток ходьбы. Чтобы разогнать обмен веществ и увеличить расход калорий, нужно больше двигаться. Всего 2000 дополнительных шагов в день помогут сжечь около 100 калорий.