Фельдшер Виктория Яковенко стала победительницей телешоу «Богатырские игры»

Иркутянка Виктория Яковенко победила в суперфинале шоу «Богатырские игры» (16+). 100 участников восемь недель соревновались за звание «Богатырь всея Руси», сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу телеканала СТС.
30-летняя Виктория выиграла среди женщин. Она преодолела «Кудыкину гору» и получила кубок главной богатырши страны.
«Несмотря на большой опыт, в этом шоу многое делала первый раз. Просто мощно рубилась, причём не с соперником, а с собой. До сих пор не могу поверить, что это произошло со мной — самая большая победа в жизни. Буду гордо носить звание победительницы и делать всё, чтобы быть достойной этого звания», — рассказала Виктория Яковенко.
Ещё одна участница из Иркутска, Алёна Ершова, чемпионка по бодибилдингу, тоже участвовала в шоу. Участники разматывали клубки, стояли в планке, сражались колотушками, крутили тонную рыбацкую сетку, держали брёвна и толкали стену весом 115 кг.
Напоминаем, что среди финалистов шоу «Титаны» из Иркутской области прошла последняя битва. За звание лучшего поборолись олимпийский чемпион по бобслею Алексей Негодайло и боец ММА Анатолий «Конор» Надратовский.