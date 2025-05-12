Фельдшер Виктория Яковенко стала победительницей телешоу «Богатырские игры»

«Несмотря на большой опыт, в этом шоу многое делала первый раз. Просто мощно рубилась, причём не с соперником, а с собой. До сих пор не могу поверить, что это произошло со мной — самая большая победа в жизни. Буду гордо носить звание победительницы и делать всё, чтобы быть достойной этого звания», — рассказала Виктория Яковенко.