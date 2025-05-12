Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комсомольский-на-Амуре авиазавод передал Минобороны партию Су-35С

Боевые машины перелетели на аэродром постоянного базирования.

Источник: ОАК

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию, передал Министерству обороны России очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С. Эти самолеты, относящиеся к поколению 4++, успешно прошли полный цикл заводских испытаний и проверку в различных режимах работы. Они уже совершили перелет на аэродром постоянного базирования, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Летчики Воздушно-космических сил России высоко оценивают летные характеристики истребителей Су-35С. Их боевые возможности и вооружение полностью соответствуют требованиям для выполнения задач по прикрытию и завоеванию господства в воздухе. Экипажи ВКС выразили признательность конструкторам и производственным коллективам за создание этой авиационной техники.

Истребители Су-35С предназначены для завоевания превосходства в воздухе, а также для уничтожения наземных и надводных целей в любое время суток и при любых погодных условиях, на значительном удалении от базы.

— Корпорация продолжает ритмично поставлять боевую авиационную технику в рамках текущего года. Заводы корпорации успешно справляются с задачами, осознавая важность выполнения государственного оборонного заказа в полном объеме и в установленные сроки, — отметил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Также он добавил, что параллельно ведется работа по увеличению производственных мощностей и вводу в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры, что позволит реализовать дальнейшие планы по укреплению обороноспособности страны. В производстве находятся новые партии истребителей Су-35С, а также Су-34 и Су-57.