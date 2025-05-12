Двум нижегородским автобусам присвоят новые номера с 26 мая

Два автобусных маршрута Т-40 и Т-57 получат новые номера с 26 мая. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин.
Автобус Т-40, который следует от улицы Усилова до микрорайона Юг, станет ездить под номером 13. Маршруту Т-57 «Верхние Печеры — “Красное Сормово” присвоят номер 78.
Кроме того, ожидается, что все литеры «А» в названиях маршрутов исключат для приведения транспортной системы к единому образцу.
Также Данис Рябинин пояснил, что условия контрактов перевозчиков изменятся. В соответствии с обновлениями особое внимание будет уделено выполнению расписания и качеству передвижных составов на линии.