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Двум нижегородским автобусам присвоят новые номера с 26 мая

Изменения коснуться маршрутов Т-40 и Т-57.

Источник: Комсомольская правда

Два автобусных маршрута Т-40 и Т-57 получат новые номера с 26 мая. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин.

Автобус Т-40, который следует от улицы Усилова до микрорайона Юг, станет ездить под номером 13. Маршруту Т-57 «Верхние Печеры — “Красное Сормово” присвоят номер 78.

Кроме того, ожидается, что все литеры «А» в названиях маршрутов исключат для приведения транспортной системы к единому образцу.

Также Данис Рябинин пояснил, что условия контрактов перевозчиков изменятся. В соответствии с обновлениями особое внимание будет уделено выполнению расписания и качеству передвижных составов на линии.