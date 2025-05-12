В Таганроге мужчина погиб при пожаре в гараже

В Таганроге произошел смертельный пожар. Об этом сегодня, 12 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
По данным ведомства, около 6 утра пламя разгорелось в одном из гаражей в переулке Каркасном. Вероятно, это случилось из-за неосторожного обращения с огнем.
— Помощь вызвали очевидцы, которые заметили густой дым. Тушение вели 14 человек, использовалось три единицы техники. Всего выгорело 20 кв. метров. На месте пожара нашли умершего мужчину, — рассказали в МЧС.
По версии специалистов, мужчина скончался от отравления продуктами горения. Сейчас выясняется личность погибшего, а также уточняются причины возгорания.
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