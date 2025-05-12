В Омске ввели штраф 30 тыс. рублей за передачу электросамоката детям

В Омске усилен контроль за использованием электросамокатов несовершеннолетними. Теперь за передачу самоката ребёнку для омичей предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей — в три раза больше, чем ранее.
Если пользователь арендует самокат и указывает, что ему нет 18 лет, аккаунт будет автоматически заблокирован. Штраф грозит, если несовершеннолетний катается под аккаунтом взрослого (например, родителя).
Как сообщили Om1.ru в компании МТС Юрент, сервис будет реагировать на жалобы очевидцев и сигналы от полиции. В компании подчеркнули, что подобные случаи фиксируются, и ответственность в таком случае ложится на владельца аккаунта.