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В Омске ввели штраф 30 тыс. рублей за передачу электросамоката детям

Арендные сервисы блокируют аккаунты несовершеннолетних, но ответственность несут и взрослые.

Источник: Om1 Омск

В Омске усилен контроль за использованием электросамокатов несовершеннолетними. Теперь за передачу самоката ребёнку для омичей предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей — в три раза больше, чем ранее.

Если пользователь арендует самокат и указывает, что ему нет 18 лет, аккаунт будет автоматически заблокирован. Штраф грозит, если несовершеннолетний катается под аккаунтом взрослого (например, родителя).

Как сообщили Om1.ru в компании МТС Юрент, сервис будет реагировать на жалобы очевидцев и сигналы от полиции. В компании подчеркнули, что подобные случаи фиксируются, и ответственность в таком случае ложится на владельца аккаунта.