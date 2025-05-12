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Водителей Владивостока предупредили о новых ограничениях движения

Во Владивостоке закроют для движения транспорта участок улицы Светланской возле музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на городскую администрацию.

Источник: ДЕЙТА

Движение, остановка и парковка транспортных средств будет запрещена на участке между перекрёстками с улицей Алеутской и с улицей Тигровой. Временный запрет будет действовать с 20:00 16 мая до 7:00 18 мая 2025 года. Причина ограничений — мероприятия, проводимые в рамках «Ночи музеев».

Кроме того, помехи для автомобилистов до 20 мая будут создавать ремонтные работы на Океанском проспекте в районе пересечения с улицами Мордовцева и Фонтанной. Это связано с заменой участка теплосети. Сейчас на перекрёстке перекопана левая полоса движения (возле здания прокуратуры Приморского края), работы на этой полосе должны завершить 16 мая и перейти на соседние.