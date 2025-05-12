Водителей Владивостока предупредили о новых ограничениях движения

Кроме того, помехи для автомобилистов до 20 мая будут создавать ремонтные работы на Океанском проспекте в районе пересечения с улицами Мордовцева и Фонтанной. Это связано с заменой участка теплосети. Сейчас на перекрёстке перекопана левая полоса движения (возле здания прокуратуры Приморского края), работы на этой полосе должны завершить 16 мая и перейти на соседние.