Водителей Владивостока предупредили о новых ограничениях движения

Движение, остановка и парковка транспортных средств будет запрещена на участке между перекрёстками с улицей Алеутской и с улицей Тигровой. Временный запрет будет действовать с 20:00 16 мая до 7:00 18 мая 2025 года. Причина ограничений — мероприятия, проводимые в рамках «Ночи музеев».
Кроме того, помехи для автомобилистов до 20 мая будут создавать ремонтные работы на Океанском проспекте в районе пересечения с улицами Мордовцева и Фонтанной. Это связано с заменой участка теплосети. Сейчас на перекрёстке перекопана левая полоса движения (возле здания прокуратуры Приморского края), работы на этой полосе должны завершить 16 мая и перейти на соседние.