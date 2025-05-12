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Форум «Экомолодежь» собрал более 2,5 тыс. участников в Иркутской области

В Иркутске прошел четвертый форум «Экомолодежь 2025».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске прошел четвертый форум Ассоциации молодежных экологических объединений Байкальского региона «Экомолодежь 2025». Мероприятие собрало более двух тысяч участников. Из них 300 человек присутствовали лично, а еще 2,2 тысячи присоединились к мероприятию онлайн. Об этом КП-Иркутск рассказали в Заксобрании Приангарья.

— О своей природозащитной и просветительской деятельности рассказали представители 14 школ, 21 учреждения профессионального образования, 14 некоммерческих организаций, 30 экологических сообществ. Всего в области зарегистрировано более 100 НКО с числом участников более 10 тысяч, — поделился заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области Кузьма Алдаров.

Молодые экологи вместе с известными учеными, представителями власти и экспертами в области охраны природы обсуждали актуальные проблемы экологии и искали пути их решения. Участники форума поделились своими достижениями и планами, рассказали о работе своих организаций и инициатив.