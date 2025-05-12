Форум «Экомолодежь» собрал более 2,5 тыс. участников в Иркутской области

В Иркутске прошел четвертый форум Ассоциации молодежных экологических объединений Байкальского региона «Экомолодежь 2025». Мероприятие собрало более двух тысяч участников. Из них 300 человек присутствовали лично, а еще 2,2 тысячи присоединились к мероприятию онлайн. Об этом КП-Иркутск рассказали в Заксобрании Приангарья.