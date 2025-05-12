Житель Самарской области В. Яковлев пробежал праздничные 135 км

Он стартовал из Самары и финишировал у площади Славы в селе Хворостянка. Подробностями поделился глава муниципалитета Владимир Махов.
Глава района уточнил: в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Владимир Яковлев пробежал 135 километров. Причем атлет, добавил он, — местный житель.
«Каждый километр дистанции напоминает о мужестве тех, кто защищал родину. Жители нашего муниципалитета встречали Владимира Сергеевича как героя: цветы, овации и музыка создали праздничную атмосферу», — написал Махов на своей странице в «Вконтакте».
Ранее писали, что в Самарской области прошла легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы (6+).
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