Житель Самарской области В. Яковлев пробежал праздничные 135 км

«Каждый километр дистанции напоминает о мужестве тех, кто защищал родину. Жители нашего муниципалитета встречали Владимира Сергеевича как героя: цветы, овации и музыка создали праздничную атмосферу», — написал Махов на своей странице в «Вконтакте».