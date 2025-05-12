Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Самарской области В. Яковлев пробежал праздничные 135 км

Он стартовал из Самары и финишировал у площади Славы в селе Хворостянка.

Он стартовал из Самары и финишировал у площади Славы в селе Хворостянка. Подробностями поделился глава муниципалитета Владимир Махов.

Глава района уточнил: в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Владимир Яковлев пробежал 135 километров. Причем атлет, добавил он, — местный житель.

«Каждый километр дистанции напоминает о мужестве тех, кто защищал родину. Жители нашего муниципалитета встречали Владимира Сергеевича как героя: цветы, овации и музыка создали праздничную атмосферу», — написал Махов на своей странице в «Вконтакте».

Ранее писали, что в Самарской области прошла легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы (6+).

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!