В Перми на Гайве 9 мая произошла массовая драка между подростками

Кому — праздник, кому — выяснение отношений. В пермском микрорайоне Гайва 9 мая произошла массовая драка между учащимися образовательных учреждений. В ходе конфликта два 14-летних подростка нанесли побои 13-летней девочке.
По поступившей информации прокуратура Орджоникидзевского района Перми организовала проверку. Надзорный орган даст оценку деятельности субъектов системы профилактики, в том числе организации работы с учащимися в образовательном учреждении.
Результаты проверки находятся на контроле краевой прокуратуры.