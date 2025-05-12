Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми на Гайве 9 мая произошла массовая драка между подростками

В ходе конфликта нанесли побои несовершеннолетней девочке.

Источник: Комсомольская правда

Кому — праздник, кому — выяснение отношений. В пермском микрорайоне Гайва 9 мая произошла массовая драка между учащимися образовательных учреждений. В ходе конфликта два 14-летних подростка нанесли побои 13-летней девочке.

По поступившей информации прокуратура Орджоникидзевского района Перми организовала проверку. Надзорный орган даст оценку деятельности субъектов системы профилактики, в том числе организации работы с учащимися в образовательном учреждении.

Результаты проверки находятся на контроле краевой прокуратуры.