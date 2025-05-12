Хабиров отменил региональный запрет, который действовал 5 лет

Спикер Курултая напомнил, что региональный закон действовал пять лет и был принят для борьбы со сниффингом — опасной формой токсикомании, при которой подростки вдыхают газы из бытовых баллончиков. По данным следственных органов, с 2016 по 2023 год от этого погибли 817 несовершеннолетних по всей стране.