Хабиров отменил региональный запрет, который действовал 5 лет

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон об отмене регионального ограничения продажи детям товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Как пояснил председатель парламента республики Константин Толкачев, это решение связано с принятием аналогичного федерального закона, который устанавливает более жесткие меры ответственности.
Спикер Курултая напомнил, что региональный закон действовал пять лет и был принят для борьбы со сниффингом — опасной формой токсикомании, при которой подростки вдыхают газы из бытовых баллончиков. По данным следственных органов, с 2016 по 2023 год от этого погибли 817 несовершеннолетних по всей стране.
С введением федерального регулирования размеры штрафов увеличились в десятки раз: для граждан — до 200−300 тысяч рублей (вместо прежних 3−4 тысяч), для должностных лиц — до 500−700 тысяч (было 20−25 тысяч), для юридических лиц — до 1,5−2 миллионов рублей (ранее 30−40 тысяч).
Как подчеркнули в парламенте Башкирии, такие жесткие санкции свидетельствуют об особой опасности сниффинга, который может вызывать аритмию и остановку сердца с высокой вероятностью летального исхода.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.