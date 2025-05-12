Стали известны цены на авиабилеты из Омска в Минеральные воды

Билеты уже появились в продаже на сайте авиакомпании. Так, стоимость билета на 2 июня по тарифу «Лайт» будет составлять 23,5 тысячи рублей в одну сторону. В тариф входит ручная кладь до пяти килограммов. По тарифу «Стандарт» с ручной кладью, багажом до 20 килограммов и бесплатным выбором места на некоторых рядах, цена билета составляет 27,7 тысячи рублей. По тарифу «Максимум», где в стоимость входит ещё и обмен билета после регистрации, цена составляет 32,7 тысячи рублей.