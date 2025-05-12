Стали известны цены на авиабилеты из Омска в Минеральные воды

Ранее стало известно, что со 2 июня из Омска начнут выполняться прямые авиарейсы в Минеральные Воды. Перевозку будет осуществлять авиакомпания Red Wings.
Рейсы запланированы раз в неделю: вылет из Омска — по понедельникам в 03:10, прибытие в Минеральные Воды — в 04:20 по местному времени. Обратный рейс будет выполняться по воскресеньям. Вылет из Минеральных Вод назначен на 19:25, посадка в Омске — в 02:10 следующего дня.
Билеты уже появились в продаже на сайте авиакомпании. Так, стоимость билета на 2 июня по тарифу «Лайт» будет составлять 23,5 тысячи рублей в одну сторону. В тариф входит ручная кладь до пяти килограммов. По тарифу «Стандарт» с ручной кладью, багажом до 20 килограммов и бесплатным выбором места на некоторых рядах, цена билета составляет 27,7 тысячи рублей. По тарифу «Максимум», где в стоимость входит ещё и обмен билета после регистрации, цена составляет 32,7 тысячи рублей.
Билет на 16 июня из Омска стоит ещё дешевле: по тарифу «Лайт» — 19,9 тысячи рублей, по тарифу «Стандарт» — 23,7 тысячи рублей, по тарифу «Максимум» — 28,2 тысячи рублей.
Из Минеральных Вод в Омск можно улететь по воскресеньям. Так, стоимость билета на 15 июня по тарифу «Лайт» составляет 16,9 тысячи рублей, по тарифу «Стандарт» — 20,3 тысячи рублей, а по тарифу «Максимум» — 24,4 тысячи рублей.